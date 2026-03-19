Ravenna, Di Marco migliora, Viola e Rossetti ancora indietro

Piano piano il Ravenna sta recuperando i pezzi mancanti, nel senso degli infortunati di lungo corso. Sabato a Sassari era tornato in panchina Falbo, tra due giorni in occasione del match con il Livorno potrebbe farlo anche Di Marco, che ha ripreso a lavorare oltre che a parte anche talvolta in gruppo. Servirà invece ancora qualche giorno per Viola e soprattutto per Rossetti, che al momento sono gli unici due giocatori che non compariranno nell’elenco dei convocati per il Livorno.

La Pasqua intanto si avvicina e tornano le Uova di Pasqua ufficiali del Ravenna Fc, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, e che contengono al loro interno tre diverse sorprese esclusive ispirate al mondo Ravenna, pensate per i tifosi di tutte le età. Le Uova giallorosse saranno disponibili da questa settimana nei principali punti vendita Coop della città.