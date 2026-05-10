Ravenna, debutto da brividi ai play-off: risale da 2-0 a 2-2 a Cittadella

Un tempo pieno di paura sotto di due gol, poi un altro di orgoglio ed esperienza e il Ravenna risale da 2-0 a 2-2 a Cittadella. Avvio incoraggiante e di personalità dei giallorossi, con Tenkorang e Fischnaller vicini al gol e respinti dagli ottimi interventi del portiere Maniero. La gara si sblocca con una frittata di Poluzzi al 37’: il portiere riceve da Bianconi e di piede partorisce un rinvio sbilenco, con la palla che arriva a Vita che dal limite dell’area calcia di destro di prima intenzione e fa palo-gol. Il raddoppio al 47’: angolo regalato da Esposito e Poluzzi respinge il colpo di testa di Salvi ma viene trafitto dalla girata di Rabbi.

Nella ripresa c’è Viola a centrocampo al posto di Matteo Mandorlini. L’ex Cagliari cerca subito la porta senza fortuna un paio di volte. Il Cittadella fa gara difensiva e al 74’ Fischnaller va vicino al gol ma calcia fuori al volo su lob di Viola. Andrea Mandorlini forza col giro dei cambi e nell’ultimo quarto d’ora affianca Motti e Solini a Fischnaller in attacco. Al 78’ ci prova Motti (colpo di testa alto) poi all’81’ è Bani ad accorciare le distanze di testa punendo un incerto Maniero.

I giallorossi spingono alla ricerca del pari e all’84’ Perretta atterra Donati in area. Rigore e dal dischetto Fischnaller spiazza Maniero per il 2-2. Grandi emozioni nel finale: Di Marco assiste Tenkorang e sul suo piattone a colpo sicuro Maniero è prodigioso ad alzare per mandare la palla sulla traversa.

Gara di ritorno mercoledì sera alle 20 al Benelli.