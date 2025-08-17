Ravenna, contro il Cittadella sarà una vera prova generale

Così Mauro Marchionni nel prepartita di ieri: «Dispiace per l’assenza di Luciani che stava cercando la forma migliore per entrare in forma visto che ha iniziato in leggero ritardo la preparazione con noi. In vista del campionato verrà rivalutato la settimana prossima, non faccio previsioni perché è un giocatore importante per noi e pensiamo potrà darci molto. Il Cittadella viene dalla B ed è una squadra esperta, impegno difficile e sono curioso di vedere come la squadra reagirà davanti ad un avversario così quotato. Tutti i giocatori stanno lavorando bene e sono in grado di giocare, il lavoro che stiamo facendo magari non ci consentirà di essere al top ma in prospettiva sono decisamente ottimista. A me piace far lavorare tanto in fase di preparazione e adesso siamo dove speravo. Dopo l’amichevole di sabato scorso contro la Virtus abbiamo lavorato ancora bene, in una gara ufficiale vedremo a che livello siamo arrivati pur se in questo momento, certo il caldo potrebbe condizionare le squadre».