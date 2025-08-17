Ravenna, contro il Cittadella sarà una vera prova generale

Il Ravenna, dal canto suo, è stato ben costruito e ha dato buoni segnali sia in difesa, reparto che oggi verrà comunque messo a dura prova, che a centrocampo, mentre davanti si aspetta che Luciani entri in forma e soprattutto si rimetta dal contrattempo (contrattura ad un gluteo) che lo lascerà fuori oggi ed anche che Okaka possa dare segnali più importanti in merito ad un suo eventuale tesseramento. L’attaccante ex Roma, comunque, ha già prenotato la maglia numero 7, se tutto andrà a buon fine. A conti fatti, quindi, a parte il beneficio d’inventario che accompagna sempre i primi passi in una nuova stagione, si può tranquillamente dire che oggi pomeriggio la squadra favorita non sarà sicuramente il Ravenna. Dopo lo storico successo nella Coppa Italia di serie D, basilare per la graduatoria valida per i ripescaggi, è naturale che i giallorossi tengano all’identica manifestazione nella categoria superiore, questo sì. Ma le priorità al momento sono altre, quindi il match odierno deve essere visto soprattutto come prova generale per il debutto in campionato in programma sabato contro il Campobasso.

Così Mauro Marchionni nel prepartita di ieri: «Dispiace per l’assenza di Luciani che stava cercando la forma migliore per entrare in forma visto che ha iniziato in leggero ritardo la preparazione con noi. In vista del campionato verrà rivalutato la settimana prossima, non faccio previsioni perché è un giocatore importante per noi e pensiamo potrà darci molto. Il Cittadella viene dalla B ed è una squadra esperta, impegno difficile e sono curioso di vedere come la squadra reagirà davanti ad un avversario così quotato. Tutti i giocatori stanno lavorando bene e sono in grado di giocare, il lavoro che stiamo facendo magari non ci consentirà di essere al top ma in prospettiva sono decisamente ottimista. A me piace far lavorare tanto in fase di preparazione e adesso siamo dove speravo. Dopo l’amichevole di sabato scorso contro la Virtus abbiamo lavorato ancora bene, in una gara ufficiale vedremo a che livello siamo arrivati pur se in questo momento, certo il caldo potrebbe condizionare le squadre».