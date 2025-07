Davide Mandorlini muove i pezzi sulla scacchiera giallorossa compresa una torre, ma è vicino anche un altro centrocampista. Per l’arrivo di Pierluca Luciani, colpo grosso del nuovo attacco, manca solo la comunicazione ufficiale. Il deposito del contratto del giocatore è condizionato al buon esito del ripescaggio. Stesso discorso si può fare per Solini del Mantova: tutte le parti sono d’accordo, ma la firma arriverà il 24.

Intanto ecco la torre: si tratta di Andrea Pavanello, attaccante classe 2005, è alto 195 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile del Padova, ha giocato in Serie D con il Campodarsego (37 presenze e 9 reti) ed è stato poi acquistato dal Pisa, che nell’ultima stagione lo ha girato in prestito al Sestri Levante, con cui ha debuttato in Serie C (21 presenze, nessun gol). Il Ravenna lo preleverà, probabilmente prestito con opzione di riscatto, dal Pisa.

A centrocampo è vicino l’ingaggio di Lorenzo Lonardi, classe 1999, recente protagonista con il Pescara della promozione in B ai play-off. Lonardi, a causa della rottura del legamento crociato anteriore il 30 settembre nel 2-1 interno sul Carpi, è stato fuori per 7 mesi. Ha giocato 9 minuti nella semifinale contro il Cerignola mentre nella drammatica finale di ritorno contro la Ternana è subentrato a inizio ripresa nell’inedito ruolo di difensore centrale per gli infortuni in successione di Lancini e Pellacani. In carriera Lonardi ha giocato 14 partite in B con il Sudtirol e 120 in C, dove ha segnato 6 reti.