Ravenna, con l’avvento di Marchionni è arrivato il sospirato cambio di marcia

Il dato più evidente dei numeri del Ravenna nel girone di andata è lo straordinario ruolino di marcia sotto la guida di Marco Marchionni: 28 punti conquistati in 10 partite con 9 vittorie e un pareggio è l’abbondante raccolto del nuovo tecnico insediatosi il 25 ottobre e capace di tenere finora la sontuosa media di 2,80 punti a partita. E’ un rendimento quasi doppio rispetto a quello registrato con Mauro Antonioli in panchina quando la resa fu di 10 punti in 7 partite, alla media di 1,43 a gara. Sotto il profilo delle segnature 20 gol fatti e 4 subìti riassumono i risultati conseguiti da Marchionni nel suo periodo di gestione. I pochi gol presi permettono al Ravenna di vantare al giro di boa la migliore difesa del campionato con 11 reti subìte. Il Ravenna è anche la squadra ad essere andata più volte in vantaggio: 13 volte in 17 partite e 12 volte è riuscito a vincere (solo lo United Riccione è stato in grado di non farsi battere dopo essere andato sotto). Inoltre la serie positiva tuttora in corso di 12 partite utili è di gran lunga la migliore del campionato fino ad ora.

Battaglie

Salta invece all’occhio la differenza reti giallorossa meno brillante rispetto al Forlì. Con un solo punto in meno in classifica vi sono 8 gol di divario (+26 il Forlì, +18 il Ravenna). Questo significa che i risultati ottenuti dai giallorossi sono stati più lottati e sofferti. In effetti 8 delle 12 vittorie conquistate dal Ravenna sono avvenute con un solo gol di scarto, contro due sole vittorie di misura (sempre su 12) della squadra di Alessandro Miramari.

Più concorrenza