Ravenna con il brivido: inviata solo nel pomeriggio dell’ultimo giorno la documentazione necessaria all’iscrizione in Serie C

Non solo il Cesena: anche il Ravenna è arrivato a produrre tutti i documenti per l’iscrizione solo all’ultimo giorno. Sembrava una formalità, per il club giallorosso, in realtà solo alle 18.38 è stato comunicato l’avvenuto invio di tutte le pratiche: “Il Ravenna Fc comunica di aver provveduto in data odierna al deposito della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie C Sky Wifi 2026-2027. La società ha completato tutti gli adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali e dalla normativa federale vigente, trasmettendo agli organi competenti la documentazione richiesta entro i termini stabiliti. Il club resta in attesa delle verifiche e delle successive comunicazioni ufficiali da parte degli organismi competenti. Archiviato questo importante passaggio formale, il Ravenna FC prosegue il lavoro di programmazione della nuova stagione, con la volontà di dare continuità a quanto costruito nel corso della passata annata e con la determinazione di affrontare il prossimo campionato da protagonista, per continuare a rendere orgogliosa la grande famiglia giallorossa”.