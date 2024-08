Ravenna, con Cipriani cambia il volto del Benelli

Dopo molti anni il Benelli riapre per le amichevoli estive. Ce ne sono tre in programma prima degli appuntamenti ufficiali e i tifosi hanno apprezzato questa nuova impostazione casalinga (e gratuita) del precampionato malgrado il caldo opprimente. E’ anche l’occasione per mostrare il nuovo volto dello stadio, particolarmente evidente nel settore della curva nord fasciata nella parte alta da uno striscione giallorosso per tutta la sua larghezza. Visibile il nuovo logo della società su entrambi i lati e nel mezzo la scritta “Iterum rudent leones”. Ci sono nuovi seggiolini (gialli e rossi) nei settori delle tribune, del parterre e nella curva nord. Dietro le panchine il logo Cipriani con lo stemma sociale su quella di casa e il logo Nike su quella ospite.