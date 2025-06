Ravenna, Cipriani sogna in grande e alza la Champions

In attesa di capire se il Ravenna, club di cui è presidente e proprietario al 50 per cento, riuscirà ad essere ripescato in Serie C, Ignazio Cipriani pensa in grande e sabato sera era sul prato dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera dove ha avuto anche il privilegio di alzare la Champions League. Questo grazie all’amicizia che lega Cipriani e anche un altro socio del club giallorosso come l’imprenditore Lorenzo Tonetti, che un tempo era il proprietario di Giannino (il ristorante milanese in cui Galliani e Braida erano di casa ai tempi del Milan di Berlusconi) e ora ha Fruttini, due boutique di alta pasticceria nel cuore di Parigi. Cipriani e Tonetti erano ospiti dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi, proprietario del Psg, che ha posato al loro fianco.