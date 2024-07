Ravenna, Cipriani si presenta con due botti

Oggi alle 10.30 nella Sala Consiliare del comune di Ravenna, prima uscita ufficiale di Ignazio Cipriani, che rivelerà i progetti futuri per la squadra della città. Oltre al nuovo proprietario interverranno il vice presidente Ariedo Braida, il direttore generale Paolo Scocco e il direttore sportivo Davide Mandorlini, mentre a fare gli onori di casa saranno il sindaco Michele De Pascale e l’assessore allo Sport Giacomo Costantini. Si attendono tante novità anche a livello di strutture in merito all’imminente restyling interno ed esterno dello stadio Bruno Benelli.

Colpo su colpo

Alla vigilia della prima uscita ufficiale del nuovo presidente e proprietario, il Ravenna di Cipriani piazza un bel colpo, ingaggiando il difensore centrale Matteo Onofri, e sta per piazzarne un altro a sensazione, il ritorno di Simone Saporetti. Con ordine, dopo aver ingaggiato Andrea Venturini (che ha appena vinto la D con l’Alcione Milano) e aver rinnovato Agnelli, aspettando la conferma scontata di Esposito e quella assai probabile di Magnanini, in difesa il Ravenna ha preso il miglior centrale classe 2004 visto in questa stagione nel Girone D, quel Matteo Onofri assoluto protagonista della grandissima stagione del Victor San Marino.

Difensore di grande impatto fisico e che sa far partire benissimo l’azione, quest’anno ha saltato due sole partite per infortunio, giocando tutte le altre titolare, realizzando due gol (splendido quello dello 0-1 in casa del Fanfulla) e rimediando un solo cartellino giallo. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, nello scorso fine settimana stava per salire in Serie C con l’Arzignano, ma poco prima di mettere nero su bianco è arrivata la chiamata del Ravenna che l’ha convinto a non salire di categoria: si è accordato per un anno con rinnovo automatico in caso di promozione.

Ora restano da ingaggiare due centrocampisti, un paio di under e due attaccanti. E davanti si è vicini al clamoroso ritorno di Simone Saporetti: il 26enne ravennate doc ha appena vinto la D con il Carpi (22 gol in 31 partite) e a Ravenna ha giocato nel 2021-2022 segnando 28 reti in 38 gare di campionato (più 2 gol in 2 gare di play-off). Saporetti ha superato Barranco, che andrà alla Reggina. L’alternativa è un altro cavallo di ritorno come Francesco Manuzzi, che, come Venturini, ha appena vinto il campionato vinto con l’Alcione. Su Manuzzi ci sono lo stesso Alcione, il Forlì, la Sambenedettese e la Nuova Pistoiese.