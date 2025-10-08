Ravenna, che forza: ha l’attacco più prolifico d’Italia

Il miglior attacco di Italia? E’ quello del Ravenna. Tra le 100 formazioni che partecipano ai campionati professionistici (dalla Serie A alla Serie C), quella giallorossa è la squadra che ha fin qui realizzato più reti: 18, per una media di 2,25 a partita. Al secondo posto c’è l’Inter, che ne ha realizzate 17, anche se in sole 6 partite e per questo motivo diventa la sola squadra più “esplosiva” del Ravenna per media di gol realizzati a partita con 2,83. A quota 16 ci sono invece altre tre formazioni di Serie C: l’Arezzo, che condivide con il Ravenna il primo posto in classifica nel Girone B a quota 21, il Vicenza capolista nel Girone A e il Casarano nel Girone C. Dunque, se il problema delle molte reti al passivo (10, tante soprattutto per una squadra che è attualmente prima in classifica) è allo studio sui verdi prati di Glorie, non c’è invece bisogno di preoccuparsi per la prolificità dell’attacco.

Prendendo come riferimento i dati di Opta, si evince come la forza del Ravenna derivi dalla qualità delle proprie conclusioni. Perché i numeri non sono così “abbondanti”. Finora la squadra di Marchionni è andata alla conclusione 71 volte in 8 giornate (8,87 a partita) ed è staccatissima dai numeri pazzeschi dell’Arezzo (121 conclusioni, 15,12 di media) e ha, nel proprio girone, tante squadre che la precedono come numero di conclusioni verso la porta (anche il Forlì con 73). La differenza sta però nella qualità dei tiri. Intanto, 44 delle 71 conclusioni sono state effettuate dall’interno dell’area, ma soprattutto 42 su 71 (quasi il 60 per cento) sono state indirizzate nello specchio e hanno prodotto 18 gol e 2 pali a fronte di 22 parate dei portieri avversari.

Nettamente al comando della classifica relativa ai tiri è però l’altra capolista Arezzo, che ha concluso 121 volte: 60 i tiri nello specchio e addirittura 42 le parate dei guardiani delle squadre affrontate (con 16 gol segnati e 2 pali). Il “terzo incomodo” del Girone B, l’Ascoli, non è squadra che crea tanto: 58 tiri complessivi, 33 dei quali indirizzati in porta e che hanno fruttato 15 reti.