Ravenna, che forza: ha l’attacco più prolifico d’Italia

Il miglior attacco di Italia? E’ quello del Ravenna. Tra le 100 formazioni che partecipano ai campionati professionistici (dalla Serie A alla Serie C), quella giallorossa è la squadra che ha fin qui realizzato più reti: 18, per una media di 2,25 a partita. Al secondo posto c’è l’Inter, che ne ha realizzate 17, anche se in sole 6 partite e per questo motivo diventa la sola squadra più “esplosiva” del Ravenna per media di gol realizzati a partita con 2,83. A quota 16 ci sono invece altre tre formazioni di Serie C: l’Arezzo, che condivide con il Ravenna il primo posto in classifica nel Girone B a quota 21, il Vicenza capolista nel Girone A e il Casarano nel Girone C.
Dunque, se il problema delle molte reti al passivo (10, tante soprattutto per una squadra che è attualmente prima in classifica) è allo studio sui verdi prati di Glorie, non c’è invece bisogno di preoccuparsi per la prolificità dell’attacco.