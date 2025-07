Ravenna, c’è la firma di Rizzo, centrocampista col vizio del gol

Un rinforzo a centrocampo in casa giallorossa. Il Ravenna Fc in una nota ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per Alessio Rizzo, centrocampista classe 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, Rizzo ha maturato esperienze importanti in Serie D con le maglie di Ticino, Sanremese, Paternò e Union Feltre, dimostrando una progressiva crescita e una grande capacità di adattamento a diversi ruoli nella linea mediana. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Novaromentin, affermandosi come uno dei centrocampisti più prolifici della categoria grazie a 12 reti in campionato e un contributo decisivo nella fase playoff, dove ha messo a segno altre 3 reti, trascinando la sua squadra alla vittoria.