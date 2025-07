Ravenna, c’è Anacoura tra i pali

Il Ravenna ha annunciato l’acquisto di un portiere di grande esperienza come Francesco Joyce Anacoura, portiere classe 1994. “Estremo difensore di grande struttura e personalità - si legge nella nota del club - Anacoura vanta un percorso di spessore, iniziato nei vivai di Inter e Parma e arricchito da numerose esperienze tra i professionisti con le maglie di Ancona, Cuneo, Rimini e, più recentemente, Sestri Levante – con cui ha conquistato la promozione in Serie C – e Giugliano. Nel suo curriculum anche un’esperienza internazionale nel campionato portoghese con il Marítimo di Madeira. Portiere completo, dotato di ottime qualità tecniche e di una spiccata capacità di leadership, Anacoura arriva a Ravenna con l’ambizione di essere un punto di riferimento per il gruppo, mettendo al servizio della squadra la propria esperienza e il proprio carisma. A Francesco va il benvenuto da parte di tutta la famiglia Ravenna Fc”.