Ravenna, Braida predica calma: “Siamo troppo nervosi e questo è un problema”

La partita con lo Spezia, anche per il comportamento dell’arbitro e i tanti episodi contestati, è stata caratterizzata da un atteggiamento complessivo molto nervoso da parte di tutto il Ravenna, di tanti di quelli in campo e anche della panchina in generale, saltata in campo dopo le due espulsioni e molto agitata in occasione della rete ospite. La realtà dice che se la classifica piange la realtà meno, perché in campo la differenza di punti non si è vista anche con i giallorossi in inferiorità numerica. I mezzi e il gioco continuano ad esserci, servono magari calma e raziocinio? Allora siamo andati da Ariedo Braida.

Il vicepresidente del Ravenna, come sempre, dispensa esperienza e lucidità anche in questo frangente: «Siamo troppo nervosi – dice – e questo è un problema. Noi dobbiamo costruire la nostra storia, dopotutto bisogna considerare il fatto che due anni fa mentre il Ravenna era in D lo Spezia giocava in serie A. Anche per questo la capolista ha dimostra di essere serena e fare la partita con raziocinio, noi non abbiamo certo demeritato però il nostro nervosismo è stato deleterio perché è mancata la serenità per gestire alcune situazioni. Dobbiamo costruire una cultura calcistica ad alto livello ma per questo serve sempre tempo. Da parte mia cerco di trasmettere questo concetto a tutti, purtroppo da qualche tempo le mie condizioni di salute non me l’hanno consentito. Però io voglio tornare appena possibile e intanto trasmetto questo messaggio: il campionato non è affatto finito, oggi dobbiamo soprattutto difendere il secondo posto, poi tra due mesi magari vedremo dove saremo noi e dove sarà lo Spezia». Tornando all’ultima gara, Braida è sibillino sulla direzione di gara: «L’arbitro per noi non deve diventare un alibi, ha fatto degli errori ma ad esempio l’espulsione è stata legittima. La squadra per diventare stabile e con dei valori, visto che ha dimostrato di saper esprimere calcio, deve esprimere anche cultura sportiva. Domenica abbiamo perso, ci sta, il calcio è questo, però anche con uno in meno, dopo l’espulsione, siamo stati più spensierati e giocato alla pari, probabilmente è subentrata a quel punto la convinzione di non avere più nulla da perdere e quel pochino di timore che c’era stato all’inizio non aveva più motivo di esserci».