Ravenna, Braida predica calma: “Siamo troppo nervosi e questo è un problema”

La partita con lo Spezia, anche per il comportamento dell’arbitro e i tanti episodi contestati, è stata caratterizzata da un atteggiamento complessivo molto nervoso da parte di tutto il Ravenna, di tanti di quelli in campo e anche della panchina in generale, saltata in campo dopo le due espulsioni e molto agitata in occasione della rete ospite. La realtà dice che se la classifica piange la realtà meno, perché in campo la differenza di punti non si è vista anche con i giallorossi in inferiorità numerica. I mezzi e il gioco continuano ad esserci, servono magari calma e raziocinio? Allora siamo andati da Ariedo Braida.