Ravenna, Braida e il nuovo corso di Mandorlini: “Serviva una scossa psicologica”

Il vicepresidente giallorosso Ariedo Braida ha un bagaglio di esperienza talmente vasto e pesante alle spalle che forse Ryanair non consentirebbe neppure un solo imbarco per accettarlo interamente. Logico, allora, dopo le ultime importanti vicende in casa Ravenna andare da lui per una valutazione di tre giorni, non quelli cinematografici del Condor ma quelli trascorsi tra la brutta prova di Terni e quella convincente di domenica scorsa, sicuramente da ricordare per tutte le cose che sono successe.