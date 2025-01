Ravenna, bicchiere mezzo pieno e Manuzzi segna in tutti i modi

Mezzo vuoto il bicchiere, dopo il Tuttocuoio e il pari subìto in modo rocambolesco dopo un vantaggio incredibilmente illusorio, visto che era arrivato al penultimo minuto? Non scherziamo, il Ravenna ha recuperato undici punti sulla testa in tre mesi scarsi, cosa poteva fare di più? In queste condizioni, anche due prove poco scintillanti come le ultime non possono spostare di un millimetro il giudizio. Il Ravenna c’è e dovrà esserci per forza fino alla fine, perché la spinta di società e tifosi è troppo significativa per estraniarsi dalla lotta. Adesso bisogna insistere e crederci sempre, cosa che Marchionni ha infuso ad una rosa troppo brutta per essere vera quando è arrivato lui e che la società sta facendo dall’inizio senza badare a spese, tanto che dopo Amoabeng, Mereghetti, De Gori e soprattutto Ilari arriverà un attaccante prima della fine del mercato invernale.

A proposito di attaccanti, quello che segna sempre e non delude mai è Francesco Manuzzi. In omaggio dalla logica del ricambio, alla luce della rosa ricca e delle fatiche accumulate, domenica scorsa l’attaccante ravennate è partito dalla panchina, ma alla fine il vantaggio provvisorio è stato siglato proprio da lui, con rara freddezza dal dischetto. La concorrenza nel ruolo è sempre tosta e presto sarà ancora più feroce, ma uno come Manuzzi il Ravenna deve tenerselo ben stretto: «Veniamo da una trasferta che sapevamo insidiosa contro una squadra fisica e agonistica. È stata una partita tosta condizionata per noi da un’espulsione dopo la quale comunque ci siamo organizzati molto bene. C’è rammarico per la vittoria sfumata, perché una squadra come la nostra deve terminare le partite vincendo soprattutto quando si è appena andati in vantaggio. Non ci abbattiamo certamente e continuiamo per la nostra strada con convinzione».

Manuzzi ha realizzato un altro rigore ma guarda già avanti, alla partita per nulla banale con la Pistoiese, la cui esclusione l’anno scorso fa sì che il Ravenna giochi ancora in Serie D: «Di rigori ne ho tirati tanti - chiude Manuzzi - e l’esperienza ormai ce l’ho, cerco di restare sempre concentrato per segnare e in questo campionato è andata bene. Quanto alla Pistoiese, sarà un avversario duro in quanto ha cambiato diversi giocatori rispetto all’andata e ha intenzione di rimontare. Comunque ci prepareremo alla grande».

