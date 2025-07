Ravenna avanti con Lordkipanidze a centrocampo

Ravenna avanti con David Lordkipanidze anche in C. In attesa della conferma del salto di categoria, il club giallorosso ha annunciato la conferma del centrocampista georgiano: “Il Ravenna FC è lieto di annunciare la conferma di David Lordkipanidze, che vestirà ancora la maglia giallorossa nella stagione 2025/26. Classe 2001, centrocampista georgiano dotato di grande dinamismo e spirito di sacrificio, Lordkipanidze ha saputo guadagnarsi spazio e fiducia grazie alla sua versatilità e alla capacità di dare equilibrio al reparto di centrocampo. La scorsa stagione lo ha visto protagonista anche con un contributo prezioso in fase offensiva, realizzando 7 reti tra cui quello nella semifinale playoff contro la Pistoiese. Il club accoglie con soddisfazione la permanenza di David, certo che il suo impegno e la sua crescita saranno ancora una risorsa importante per i nostri colori”.