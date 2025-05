Ravenna-Altopascio: venduti oltre 2.500 biglietti in prevendita

L’ultimo atto è alle porte. Domani, domenica 25 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20, il Ravenna scenderà in campo allo stadio Benelli per affrontare il Tau Altopascio nella finale playoff del girone D di Serie D. Una partita che rappresenta il culmine di una stagione intensa, fatta di continuità, ambizione e identità, e che i giallorossi vogliono provare a coronare nel migliore dei modi, davanti al proprio pubblico.

Un pubblico che risponderà presente: sono già oltre 2500 i biglietti venduti in prevendita. Il Ravenna arriva all’appuntamento forte del miglior piazzamento in classifica che garantisce il vantaggio del fattore campo, con la possibilità di festeggiare la vittoria anche in caso di parità al termine dei tempi supplementari. Dopo aver superato con merito la Pistoiese in semifinale, la squadra di Marchionni è pronta ad affrontare l’ultimo sforzo con determinazione, pur dovendo fare ancora a meno degli infortunati Lo Bosco, Venturini e Nappello.