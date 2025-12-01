Ravenna, aggancio Arezzo in vetta. Corsinelli: “Il gol una liberazione”

Dopo una notte trascorsa in solitaria al comando della classifica del Girone B, il Ravenna ha appreso nel pomeriggio di ieri quello che sinceramente molti pensavano si dovesse avverare, quindi l’aggancio di un Arezzo che ha superato di misura, e solo su calcio di rigore, una Sambenedettese recentemente scossa dall’addio del tecnico Palladini. Ad ogni modo, come ha ricordato Marco Marchionni a Pineto, il Ravenna proverà a terminare il suo eccellente 2025 con altre due vittorie, anche per consolidare morale e ulteriore convinzione nei propri mezzi. L’Arezzo, invece, di partite in programma ne avrà tre, visto che all’ultima giornata di andata i giallorossi dovranno osservare il turno di riposo.

Per cercare di farlo verrà certamente utile Francesco Corsinelli, approdato finalmente al suo primo gol con la maglia del Ravenna dopo un mercato che l’aveva visto in qualità di pezzo pregiato della serie C, trattato da molte squadre e in particolare dal Perugia. Visto l’andamento del girone, Corsinelli può ritenersi soddisfatto della scelta operata: «Sono molto contento - spiega l’ex Gubbio -perché dopo un periodo con qualche problema fisico che mi ha tenuto fuori dai giochi questo gol è stata una sorta di liberazione per me. Naturalmente più della mia rete sono state importanti la vittoria e più in generale la prestazione di una squadra che a Pineto ha disputato veramente una grande partita, con un gioco apprezzabile e una reattività notevole sulle seconde palle. Ringrazio sicuramente i miei compagni perché da quando sono a Ravenna mi hanno sempre aiutato parecchio prima ad inserirmi al meglio e poi ad andare avanti a lavorare con fiducia mentre ero infortunato. A Pineto ho preso una botta in occasione della nostra terza rete ma non si tratta di niente di particolare, penso che alla ripresa degli allenamenti domani sarò già in grado di lavorare normalmente».

Nonostante la grande concorrenza nel ruolo di esterno destro, portata da Da Pozzo e soprattutto da Donati (quando è stato schierato in questa posizione), Marchionni ha sempre tenuto in grande considerazione l’esperienza e le doti di Corsinelli, il cui cartellino è stato acquistato dal club giallorosso per una cifra non irrisoria, trattandosi di Serie C: «La fiducia dell’allenatore è stata sempre importante per me e cerco costantemente di meritarla. Io sono arrivato per un obiettivo importante e voglio dare il mio contributo fino alla fine per aiutare la squadra ad andare sempre meglio. Questo Ravenna sta viaggiando forte ma adesso assieme a noi c’è anche Viola, che è indiscutibilmente un elemento di grande caratura e con una carriera notevole, quindi il suo arrivo testimonia la volontà da parte della proprietà di non lasciare niente di intentato. Certamente il nuovo arrivato potrà alzare ulteriormente il livello già importante di un Ravenna che vuole continuare a stare in alto».

