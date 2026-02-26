Ravenna ad Arezzo con un Bani in più nel motore: “La squadra è in salute e sono fiducioso”

Per il momento il Ravenna e Cristiano Bani, colpo dell’ultima ora del mercato di gennaio della società giallorossa, si sono più che altro annusati, aspettando di capire meglio quello che uno potrà fare per l’altro. Nelle prime due gare con la nuova maglia, infatti, l’ex giocatore del Mantova, appena arrivato, aveva svolto alla lettera senza cercare di strafare quello che il tecnico gli aveva chiesto poi alla terza presenza, quella contro la Next Gen bianconera, ha finito anzitempo la sua partita per un’espulsione tutto sommato un pochino esagerata per avere interrotto un’occasione da gol che così chiara non era sembrata.