Ravenna, abbonamenti 2024-2025: ecco i prezzi

La stagione che scatta oggi vede il Ravenna con un unico obiettivo: vincere. Nelle intenzioni del nuovo presidente Ignazio Cipriani, del diesse Davide Mandorlini e di tutto il board la Serie D dovrà rappresentare solo un problema di non impossibile risoluzione e in questo senso sta procedendo una campagna acquisti molto importante alla quale mancano solo un centrocampista centrale e una quinta punta giovane. Dopo la conferenza stampa di presentazione del tecnico Mauro Antonioli prevista oggi alle 12, domani ci sarà il primo allenamento a Glorie mentre lunedì pomeriggio la squadra andrà in ritiro all’Hotel Miramonti di Acquapartita. Intanto ieri ha firmato l’attaccante Loreto Lo Bosco.

Abbonamenti

“E quindi uscimmo a rivedere le stelle” è la campagna abbonamenti che strizza l’occhio a Dante. «È con immenso entusiasmo che il Ravenna annuncia l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025, inaugurando una nuova, ambiziosa era nella gloriosa storia giallorossa. Il nostro slogan è ispirato al verso immortale di Dante Alighieri».

Chi si abbonerà entro il 18 agosto, avrà «tariffe Early Bird super vantaggiose. Un occhio di riguardo verrà prestato alle famiglie e alle generazioni più giovani, il pacchetto family infatti vedrà l’abbonamento del bambino gratuito compreso nel prezzo dei genitori e sarà anche presente una tariffa agevolata Young per i ragazzi tra i 15 ed i 24 anni». E non è tutto: «I primi mille abbonati riceveranno in regalo una sciarpa ufficiale del Ravenna. Abbonamenti disponibili online e nei punti vivaticket».

I prezzi

Da oggi al 18 agosto: tribuna Corvetta early bird 280, family 560, Tribuna: early bird 145, family 290. Parterre early 115, family 230, curva Mero early 65, family 130.

Dal 19 agosto al 7 settembre: tribuna Corvetta 350, family 635, tribuna 190, family 335, parterre 155, family 275, curva Mero 95, family 170.

Abbonamenti U14 10 euro, abbonamenti young 50 euro.

