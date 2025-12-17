Ravenna, a Pesaro si è visto un passo indietro

Il popolo giallorosso avrebbe voluto celebrare il prossimo Natale in altro modo, ma sotto l’albero troverà ad ogni modo in regalo un 2025 eccellente sotto tutti i punti di vista. Il ripescaggio dovuto ai problemi del Brescia ma anche alla vittoria in Coppa Italia ed al secondo posto in campionato, non sono cose rimaste storia a sè stante ma fatti che hanno trovato una continuità sorprendente con il rendimento nella categoria superiore. Anche se l’Arezzo dovesse battere infatti la Torres, il Ravenna terminerà il girone di andata al secondo posto e con un notevole margine di vantaggio sulla terza.