Ravenna, a Pesaro si è visto un passo indietro

Dato al Ravenna quello che è del Ravenna, bisogna anche tornare alla stretta attualità e dire che quella di Pesaro è stata l’esibizione meno lucida e convincente della squadra di Marchionni di tutto il girone di andata. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, è vero, ma nel complesso il Ravenna ha creato molto meno di quanto fa di abitudine, anche quando il tecnico laziale ha buttato in campo l’intero armamento offensivo del quale disponeva. «Nel primo tempo - dice Marchionni riavvolgendo il nastro della gara - ci siamo mossi abbastanza bene senza però concretizzare, il rigore probabilmente c’era ma in generale non siamo riusciti sempre a fare le cose che avevamo preparato in vista della partita di Pesaro. Nella ripresa i marchigiani sono stati bravi a tenere la palla e a difendere con i giocatori dei quali dispongono mentre a noi spesso è mancato l’ultimo passaggio. La Vis Pesaro è un’ottima squadra con buoni elementi, ha sfruttato l’episodio del rigore mentre in precedenza noi non eravamo riusciti a concretizzare alcune buone occasioni. Poi, nel secondo tempo, l’abbiamo messa sul piano che volevano loro non riuscendo a giocare per mettere in difficoltà l’avversario come sempre facciamo, penso in particolare alla mancanza di velocizzazione nel girare la palla».

Il punto dell’Arezzo contro il Pineto, dunque, consente tuttora al Ravenna la possibilità di chiudere il girone di andata in testa alla classifica: «Nell’ottica della classifica il pareggio dell’Arezzo non guasta, però in questo momento serve analizzare la nostra partita e quanto abbiamo fatto, per non ripetere gli errori commessi».