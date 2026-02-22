Ravenna, a Mandorlini va bene così: “L’importante era il risultato”

Andrea Mandorlini conduce in porto anche la seconda partita della sua gestione, pur segnalando le difficoltà mostrate dalla squadra. «Abbiamo fatto bene il primo tempo poi siamo calati vistosamente, però era importante fare risultato e siccome abbiamo intrapreso una strada nuova, è naturale che occorra tempo».

Il tecnico giallorosso analizza la gara nel dettaglio. «Nella prima parte ho visto eseguire le cose preparate in settimana, poi dopo un buon inizio di ripresa c’è stato un calo fisico generale che ci ha portato ad avere un po’ di apprensione nel finale. Però non abbiamo subìto molte situazioni pericolose, a parte qualche cross. Il problema è che non riuscivamo più a ripartire, abbiamo commesso parecchi errori perché siamo stati troppo frenetici nei disimpegni. Anche chi è entrato a partita in corso non ha prodotto un cambio di passo, però li capisco: per dimostrare il proprio valore si sono fatti prendere dalla voglia di strafare. La realtà è che abbiamo buttato via molte situazioni favorevoli sbagliando parecchio».

Quello che contava erano i tre punti e averli ottenuti è motivo di grande soddisfazione. «E’ stata una vittoria meritata e se è vero che la Sambenedettese ha avuto una grande occasione per segnare dopo un nostro errore, è anche vero che avremmo potuto fare altri gol. Col senno di poi poteva succedere di tutto, però nell’arco dei 90 minuti, a parte la palla gol citata e una deviazione su una palla sporca, non ricordo altre occasioni degli ospiti che sono un complesso con dei valori».

Riguardo al calo fisico evidenziato nel secondo tempo, nella prospettiva delle tre gare che attendono la squadra giallorosso nell’arco di nove giorni, comprese le trasferte ad Arezzo e Ascoli, il tecnico giallorosso non si mostra preoccupato. «Sono giocatori che si allenano in settimana su campi molto pesanti e anche cambiando sede, per cui ci può stare quello che si è verificato. La cosa importante è guardare anche gli aspetti positivi contando di riuscire a mettere a posto le cose che non sono andate bene».

Nell’attesa di andare ad affrontare la capolista Arezzo nel big match della prossima giornata, Mandorlini chiude così il commento sul match di ieri. «La nostra vittoria è stata chiara anche se è arrivata con un solo gol, però era importante vincere, non avere squalificati e adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare questa partita. Loro hanno un margine importante e una squadra che ha così tanti punti di vantaggio, ha meritato la posizione. Andremo a fare la nostra gara per poi tirare le somme».

