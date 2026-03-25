Quello di Andrea Mandorlini è un Ravenna che cambia spesso abito

Nel Ravenna di Andrea Mandorlini si è vista fin qui un’abbondante varietà di sistemi di gioco. In sette partite, sono passate davanti agli occhi cinque disposizioni differenti, considerando solo quelle proposte in partenza. Si è cominciato con il 3-4-1-2 che ha battuto la Juventus Next Gen nel giorno del debutto del nuovo tecnico, con la piccola rivoluzione di Tenkorang trequartista. Lo stesso modulo ha accompagnato anche la vittoria sulla Sambenedettese. Ad Arezzo, contro la prima della classe, è invece apparso il 4-2-3-1, poi diventato 4-3-3 nella gara interna successiva con la Pianese. Dopo due pareggi, il trittico si è chiuso ad Ascoli con un 4-5-1, forse più imposto dalla trama della partita che scelto, in quanto Spini e Fischnaller hanno dovuto chiudere a lungo sulle fasce. A Sassari, contro la Torres, è tornato il 3-4-1-2 e infine sabato contro il Livorno la squadra è stata schierata con il 3-5-2.