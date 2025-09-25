Poker di vittorie: il Ravenna in passato è sempre salito

A Carpi c’era un parterre de roi e assolutamente inedito, che alla fine ha celebrato la quarta vittoria consecutiva del Ravenna, ancora capolista assieme all’Arezzo. Per la prima volta da quando il nipote Ignazio ha rilevato la società (unitamente al gruppo Black Duck), allo stadio c’era Arrigo Cipriani, classe 1932, figlio di quel Giuseppe che fondando l’Harry’s bar diede il via alla dinastia veronese poi sviluppatasi a Venezia. Arrigo era accompagnato dai due nipoti, Ignazio e il fratello minore Maggio.