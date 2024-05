Play-off Serie D Girone D, Il Ravenna piega 2-1 il Lentigione e va in finale, dove troverà il Corticella che ha sconfitto il Victor San Marino

Sarà Ravenna-Corticella la finale play-off nel Girone D di Serie D. I giallorossi hanno superato 2-1 il Lentigione grazie alle reti di Varriale al 64’ e di Diallo all’81’: nel mezzo (al 76’) il momentaneo 1-1 di Cortesi. In finale, però, non ci sarà il derby con il Victor San Marino, che ha ceduto con lo stesso punteggio in casa del Corticella. Bolognesi subito avanti al 3’ con Trombetta e poi sul 2-0 alla mezz’ora con Farinelli. Il San Marino, privo del bomber D’Este, accorcia con Deme al 40’ ma poi non riesce a trovare la zampata per il pareggio.