Play-off, finisce la corsa del Ravenna: la Salernitana vince 0-2 al Benelli e va in semifinale

RAVENNA-SALERNITANA 0-2
RAVENNA (3-4-2-1): Poluzzi; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, M. Mandorlini, Lonardi (21’ st Tenkorang), Falbo (1’ st Bani); Spini (40’ st Motti), Di Marco (21’ st Okaka); Fischnaller (40’ st Corsinelli). A disp.: Anacoura, Stagni, Solini, Scaringi, Sermenghi, Zakaria, Rossetti, Rrapaj, Calandrini, Italeng. Allenatore: Andrea Mandorlini.
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Villa (31’ st Longobardi); Ferraris (35’ st Achik); Lescano (35’ st Antonucci), Ferrari (21’ st Inglese). A disp.: Brancolini, Berra, Haxhiu, Quirini, Gyabuaa, Capomaggio, Carriero, Di Vico, Boncori, Molina. Allenatore: Serse Cosmi.
ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.
RETI: 24’ st Villa, 27’ st Inglese
AMMONITI: Donati, Villa,
ESPULSO: 10’ st Bianconi, 45’ st Esposito.
NOTE: Spettatori 4.995 per un incasso di euro 67.710. Angoli: 6-1 per il Ravenna. Ammoniti Andrea Mandorlini e Cosmi.
Al Ravenna non riesce il miracolo: i giallorossi perdono 0-2 anche la sfida di ritorno con la Salernitana e chiudono qui la stagione. In semifinale contro il Brescia va la Salernitana, con Ascoli-Catania nell’altra semifinale.