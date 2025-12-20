Per poter festeggiare il titolo di campione d’inverno, il Ravenna ha bisogno che oggi la Torres rallenti l’Arezzo

Nel pomeriggio di oggi il Ravenna saprà se concluderà il girone di andata e il 2025 in generale in testa al campionato oppure in seconda posizione. Comunque andrà sarà un successo, per quelle che erano le attese per una squadra ambiziosa ma comunque neopromossa. Ad ogni modo il verdetto è in mano all’Arezzo, che sarà di scena sul campo della Torres mentre i giallorossi osserveranno in questo week-end un turno imprevisto di riposo dopo l’esclusione del Rimini dal campionato.

«Bilancio positivo», parola di capitano

Nell’attesa della sfida dell’Arezzo, il capitano Paolo Rrapaj traccia una sorta di bilancio della fase ascendente della stagione del Ravenna: «Aspettiamo l’Arezzo però al massimo finiremo l’andata secondi ad un punto e quindi il bilancio è da considerare assolutamente positivo. Ci sono state tante cose fatte bene e anche altre nelle quali possiamo migliorare ancora, questo è naturale. Tuttavia sappiamo anche perfettamente che tre o quattro mesi trascorsi molto bene non bastano per il risultato finale e quindi non sarà sufficiente quello che abbiamo fatto fino a questo momento».

Miglioramento possibile

Il Ravenna del girone di andata ha sorpreso davvero molti addetti ai lavori e non, anche perché da una neopromossa sia pure rinforzata sul mercato era difficile attendersi un avvio di stagione di questa caratura. L’esperienza di Rrapaj suggerisce però che ci siano ulteriori margini di miglioramento: «Sono sicuro che possiamo crescere ancora ed esprimere il nostro potenziale al meglio».

Del resto una delle risorse più importanti di questo Ravenna è la solidità di un gruppo molto affiatato e che va al di là della constatata validità della rosa assemblata in sede di mercato: «Questo è sicuramente un punto di forza del Ravenna. La nostra rosa è in larga parte nuova ma ci siamo assemblati subito al meglio, ci sono tanti giovani forti che possono ancora crescere e poi altri giocatori esperti con un curriculum importante che stanno dando una grossa mano. Abbiamo obiettivi importanti, cerchiamo di continuare su questa linea anche nel girone di ritorno e quindi nel prossimo anno».