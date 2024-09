Per il Ravenna è d’obbligo ricercare la continuità

Il Ravenna cerca continuità oggi al Benelli con il neopromosso Tuttocuoio (ore 15). Dopo l’esordio negativo con il Prato in casa e la vittoria agevole nel derby di San Mauro, i giallorossi puntano a confermarsi magari attraverso il gioco.

Ma sono soprattutto altre le risorse che Mauro Antonioli chiede di mettere in campo. «Dobbiamo dare continuità a quanto abbiamo mostrato domenica scorsa, soprattutto alla rabbia agonistica di cui siamo stati capaci. L’avversario con poco blasone potrebbe indurci a sottovalutare l’impegno, invece serve il medesimo atteggiamento con cui affronteremmo un avversario di grande lignaggio. Occorrerà temperamento, spirito agonistico, voglia di arrivare sempre primi sulla palla. Senza queste risorse aggiuntive anche mostrare un buon gioco potrebbe non bastare e d’altra parte se arrivi secondo sulla palla è piuttosto difficile giocare bene».

Il Tuttocuoio si riaffaccia dopo un po’ di anni alla serie D. Si è segnalato lo scorso anno per avere vinto il campionato di Eccellenza cambiando tre allenatori. Aldo Firicano, non dimenticato libero del Cagliari, è subentrato con la squadra prima in classifica a metà marzo e ha difeso la posizione per le ultime quattro partite fino alla vittoria finale. Confermato per questa stagione, il suo obiettivo è ora la salvezza. Domenica scorsa ha vinto lo scontro diretto con il Progresso conquistando i primi tre punti.

«È un avversario con gli stessi nostri punti in classifica - riprende l’allenatore del Ravenna - in due partite ha segnato un gol e ne ha preso uno. Domenica scorsa ha vinto, alla prima giornata aveva perso sul campo difficile di Lentigione rimanendo però in partita fino alla fine. Chi si aspetta un incontro facile è decisamente fuori strada».

La settimana del Ravenna è trascorsa senza problemi, salvo quelli causati dall’alluvione. «Giovedì era impossibile arrivare al campo di Glorie e comunque muoversi, quindi abbiamo dovuto svolgere un allenamento in meno. Tutti i giocatori sono a disposizione tranne Di Martino. Anche Di Renzo ha accusato un problema al ginocchio che valuteremo nelle ore prima della partita. Il campionato è lungo e non è il caso di prendere rischi. Sono comunque pronti Manuzzi e Guida per la sostituzione».

Alla luce di quest’ultima riflessione, appare probabile la rinuncia a Di Renzo, almeno inizialmente. Ad avere caratteristiche più simili è Manuzzi, serio candidato quindi a scendere in campo dal primo minuto.

La formazione

Antonioli schiererà il Ravenna col 3-5-2: Fresia; Onofri, Esposito, Venturini; Milan, Rrapaj, Biagi, Nappello, D’Orsi; Lo Bosco, Manuzzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA