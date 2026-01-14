Ormai Di Marco si è guadagnato la totale fiducia del Ravenna

L’innesto di Nicolas Viola non ha comportato al momento sconvolgimenti nel reparto mediano del Ravenna, perché l’ex Reggina e Cagliari finora è stato schierato a gara in corso per cercare di rimontare oppure, sabato scorso, come trequartista con licenza di agire da seconda punta. Tommaso Di Marco, quindi, dopo aver disputato un buon girone di andata ha mantenuto la sua maglia da titolare, anzi contro il Forlì è stato l’autore dell’unico, autentico pericolo creato dal Ravenna con la sua conclusione molto insidiosa deviata in angolo da Veliaj.