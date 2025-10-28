Okaka: “Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere”

Correva l’anno di grazia 2022, c’era aria di Natale e il 20 dicembre Stefano Okaka si regalò il suo ultimo gol ufficiale prima di quello di importanza non trascurabile di domenica scorsa a Piancastagnaio. Si giocava a Istanbul per la Ziraat Turkiye Kupasi, la Coppa di Turchia, il match tra Basaskeshir, squadra di Okaka, e il Gotzepe. L’attaccante giallorosso segnò il 3-0 con un destro dentro l’area, la gara finì 3-1 per il Basaskeshir e con quella rete terminò l’apporto di Okaka in termini di segnature ai turchi.