Molto più di una matricola: il Ravenna non si pone limiti

All’inizio della stagione nessuno ha volato troppo in alto a Ravenna, anche se l’ambizione della società, molto attiva sul mercato, era chiara, al punto che l’obiettivo dichiarato non era la salvezza quanto il consolidamento della categoria. Detto ciò, se l’obiettivo minimo fosse stato una tranquilla salvezza, beh, numeri alla mano, il Ravenna di Marchionni sarebbe già prossimo al traguardo. La classifica recita 30 punti in 12 partite, terzo punteggio in tutta la Serie C dopo Vicenza e Arezzo, frutto di 10 vittorie e due sconfitte. I giallorossi non hanno mai pareggiato e sono gli unici del Girone B, mentre tra le 60 squadre di C solo il Siracusa non ha acceso il segno X. I siciliani, però, non hanno 30 punti ma solo 6 (due vittorie e dieci ko). Tornando alla quota salvezza, nello scorso campionato ad arrivare sestultimo (ultima posizione prima dei play-out) fu l’Ascoli, visto in ben altra edizione domenica al Benelli, che totalizzò 40 punti in tutta la stagione 2024-2025. Dopo 12 giornate, a meno di un terzo del cammino, il Ravenna ha già messo da parte due terzi del bottino che serve per salvarsi.