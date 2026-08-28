Mercato Ravenna, un lungo tira e molla per Parigi

A tre giorni dalla fine del mercato la tifoseria giallorossa è sicuramente spossata dalla telenovela legata a Parigi ma può essere anche soddisfatta delle operazioni in entrata della società, anche perché sono previsti altri due arrivi al fotofinish. Il centrocampista Daniele Casiraghi del Sudtirol resta di stretta attualità sebbene ancora non ci sia la stretta finale sulla trattativa. C’è da sottolineare che a Bolzano lo danno già a Ravenna ma fisicamente non è proprio così, anche se la destinazione finale appare questa (con esborso economico importante).

In attacco invece si esaminano profili last minute perché il tira e molla per Parigi è diventato estenuante e più costoso del previsto. Il Pescara, forte dell’incasso per Di Nardo, ha alzato il tiro con il Latina che gioca ancora al rialzo. Il Ravenna ieri ha fatto l’ultima, definitiva offerta prima di esaminare altre strade, alternative che esaminate ieri al Benelli in un affollato meeting societario.