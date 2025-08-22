Mercato Ravenna, ufficializzato Giulio Donati. Scelto il vice di Anacoura: è Daniele Borra

In mattinata il Ravenna ha ufficializzato l’ingaggio di Giulio Donati, difensore con alle spalle tanta Serie A e tanta Bundesliga con le maglie di Bayer Leverkusen e Mainz, al quale era già stata assegnata la maglia numero 2. Il trentacinquenne Donati, che non gioca una gara ufficiale dal 4 maggio 2024, ha firmato per una stagione. Nei prossimi giorni il Ravenna ufficializzerà anche l’ingaggio di Stefano Okaka (che ha già scelto la maglia numero 7), che è inattivo da due anni e che avrà bisogno almeno di un altro mese prima di essere pronto per giocare.

Scelto invece il secondo portiere: è il trentenne Daniele Borra, che nelle ultime due stagioni all’Arezzo come vice di Trombini, e in precedenza tre stagioni alla Virtus Entella tra Serie B e Serie C, due alla Carrarese e altre due all’Arezzo tra il 2016 e il 2018.