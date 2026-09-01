Mercato Ravenna: ufficiale l’arrivo di Casiraghi

Il Ravenna ha ufficializzato il colpo-Casiraghi in prestito con obbligo di riscatto. “Ravenna Football Club 1913 comunica di aver acquisito dal Südtirol, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive di Daniele Casiraghi. Centrocampista classe 1993, Casiraghi arriva in giallorosso dopo sette stagioni vissute da protagonista con il club altoatesino. Un percorso nel quale ha saputo essere determinante prima in Serie C, contribuendo alla storica promozione del Südtirol, e successivamente in Serie B, categoria nella quale ha confermato il proprio valore. I numeri della sua esperienza in biancorosso ne raccontano con chiarezza l’incisività: 257 presenze, 67 reti e 47 assist. Il suo arrivo rappresenta un innesto di assoluto spessore e testimonia la volontà del Ravenna di costruire una rosa competitiva, alzandone ulteriormente il livello tecnico e alimentando le ambizioni e l’entusiasmo della tifoseria giallorossa”.