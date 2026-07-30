Mercato Ravenna, su Fischnaller c’è il pressing della Sambenedettese

In casa Ravenna gli obiettivi in entrata restano tre, uno per reparto, con più urgenza per un difensore visto che per squalifica alla prima di C mancherà Bianconi ed Esposito sarà out addirittura per tre giornate. Capitolo uscite: il Piacenza vuole Rrapaj ma al contrario delle voci circolate al momento non c’è ancora accordo e infatti il centrocampista ieri ha regolarmente giocato l’amichevole. Calandrini e Drapelli dovrebbero andare poi in prestito per giocare con continuità, mentre Viola resta in bilico. L’impressione è che il talentuoso centrocampista, al lavoro e già tirato a lucido, alla fine partirà, tuttavia bisognerà trovare una squadra blasonata che almeno avvicini il suo ingaggio al Ravenna.

La Samb vuole Fischnaller

Fischnaller, infine, é una telenovela a senso unico: la Sambenedettese infatti pare non mollare, ma il Ravenna non lo considera sul mercato. Insomma per adesso fa più testo l’incedibilità manifestata più volte dalla società giallorosso riguardo al bomber però è giusto anche sottolineare che i marchigiani hanno fatto un’offerta importante.