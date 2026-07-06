Mercato Ravenna, si tratta per Guccione e Motti è vicino alla Pistoiese

A 48 ore dal raduno tiene ovviamente banco il mercato del Ravenna. Ci sarà Venturi e probabilmente Maggio. Sul conto dell’ex Crotone si sono sparse voci dubbiose provenienti da Reggio Emilia, visto che la Reggiana è proprietaria del cartellino dell’esterno offensivo ma già mercoledì scorso la trattativa era in dirittura d’arrivo e si è poi conclusa felicemente. Restano in piedi altre trattative, quelle per Guccione e Cortesi. Il Ravenna è più concentrato sul centrocampista che oggi parte in ritiro con l’Arezzo e vuole vincere la concorrenza del Brescia. Per Cortesi invece il discorso è esclusivamente economico. Diverse anche le partenze: Motti sembra vicino alla Pistoiese, su Anacoura c’è il Renate