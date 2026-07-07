Mercato Ravenna, si stringe per l’islandese Jonsson

Ravenna Calcio
  • 07 luglio 2026
L’islandese Kristofer Jonsson
L’islandese Kristofer Jonsson

Ultime ore di vacanza per il Ravenna. Nella mattinata di domani la squadra del confermato tecnico Andrea Mandorlini darà il via, con le visite mediche, alla nuova stagione. Nel pomeriggio di domani, poi, è prevista una conferenza stampa in cui la società illustrerà programmi e obiettivi in vista del campionato che verrà. No, non sarà presente Ronaldinho. Il 46enne brasiliano arriverà a Ravenna più avanti: di sicuro in tempo per la presentazione ufficiale, che è in scaletta per il 21 agosto in piazza del Popolo, molto difficilmente per il debutto ufficiale contro il Benevento in Coppa Italia (si dovrebbe giocare domenica 9 agosto alle ore 18, ma non c’è ancora la conferma ufficiale).

Dal profondo nord

Oggi verrà reso noto l’elenco dei convocati, ma intanto il mercato incombe e il Ravenna sta stringendo i tempi per Kristofer Jonsson. Ventitre anni, di nazionalità islandese, Jonsson è un profilo indicato dagli algoritmi gestiti da Maurizio Attisani per conto di Black Duck e poi visionato dall’area tecnica giallorossa. Jonsson è sbarcato in Italia nel 2021-2022 per giocare nel Venezia Primavera. Quindi tornò in patria (in prestito al Valur) e poi nelle ultime tre stagioni ha militato in Serie C nella Triestina. Con gli alabardati Jonsson, attualmente svincolato, ha fatto un po’ di tutto: iniziando fuori ruolo come terzino per poi risalire il campo in quella che è la sua naturale posizione a centrocampo. Il meglio lo ha dato nella passata stagione quando, da play davanti alla difesa, ha mostrato buona tecnica e visione di gioco, ma anche un’ottima copertura ed è risultato uno dei migliori nel travagliatissimo campionato della Triestina, iniziato con -24 di penalizzazione. Incredibile questo dato: Jonsson è stato titolare nelle ultime 50 partite della Triestina (48 di Serie C e due di play-out). Un segnale evidente di buona salute ma anche di grande disciplina visto che non è mai stato squalificato.

Ciao Anacoura

Il Ravenna, che oggi dovrebbe annunciare l’ingaggio del portiere Giacomo Venturi, saluta Francesco Joyce Anacoura: l’estremo difensore passa al Renate.

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