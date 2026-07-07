Mercato Ravenna, si stringe per l’islandese Jonsson

Oggi verrà reso noto l’elenco dei convocati, ma intanto il mercato incombe e il Ravenna sta stringendo i tempi per Kristofer Jonsson. Ventitre anni, di nazionalità islandese, Jonsson è un profilo indicato dagli algoritmi gestiti da Maurizio Attisani per conto di Black Duck e poi visionato dall’area tecnica giallorossa. Jonsson è sbarcato in Italia nel 2021-2022 per giocare nel Venezia Primavera. Quindi tornò in patria (in prestito al Valur) e poi nelle ultime tre stagioni ha militato in Serie C nella Triestina. Con gli alabardati Jonsson, attualmente svincolato, ha fatto un po’ di tutto: iniziando fuori ruolo come terzino per poi risalire il campo in quella che è la sua naturale posizione a centrocampo. Il meglio lo ha dato nella passata stagione quando, da play davanti alla difesa, ha mostrato buona tecnica e visione di gioco, ma anche un’ottima copertura ed è risultato uno dei migliori nel travagliatissimo campionato della Triestina, iniziato con -24 di penalizzazione. Incredibile questo dato: Jonsson è stato titolare nelle ultime 50 partite della Triestina (48 di Serie C e due di play-out). Un segnale evidente di buona salute ma anche di grande disciplina visto che non è mai stato squalificato.