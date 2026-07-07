Mercato Ravenna, si stringe per l’islandese Jonsson

Ultime ore di vacanza per il Ravenna. Nella mattinata di domani la squadra del confermato tecnico Andrea Mandorlini darà il via, con le visite mediche, alla nuova stagione. Nel pomeriggio di domani, poi, è prevista una conferenza stampa in cui la società illustrerà programmi e obiettivi in vista del campionato che verrà. No, non sarà presente Ronaldinho. Il 46enne brasiliano arriverà a Ravenna più avanti: di sicuro in tempo per la presentazione ufficiale, che è in scaletta per il 21 agosto in piazza del Popolo, molto difficilmente per il debutto ufficiale contro il Benevento in Coppa Italia (si dovrebbe giocare domenica 9 agosto alle ore 18, ma non c’è ancora la conferma ufficiale).