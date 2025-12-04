Mercato Ravenna, Mandorlini: “Spini via? Ha il contratto fino al 2027”

Le altissime vette della classifica non hanno destabilizzato il Ravenna inteso come proprietà, staff tecnico e giocatori, ma in compenso ha attirato l’attenzione mediatica e non su una realtà, come ha detto Ariedo Braida, quasi invisibile nel calcio italiano fino a pochi mesi fa. Parlando di mercato, ad esempio, girano da tempo voci incontrollate e assolutamente fantasiose su clamorosi quanto possibili nuovi arrivi, tanto che con i nomi ventilati si potrebbe tranquillamente comporre una squadra comprendente solo giocatori svincolati o comunque in attività che abbiano la serie A in evidenza nel proprio curriculum. Fortunatamente la voce del mese scorso riguardante Nicolas Viola era veritiera e il colpo di mercato assestato della società è notevole, adesso però è il caso di non far volare ancora la fantasia.