Mercato Ravenna, Luciani al Campobasso e il dilemma Viola

E’ stato l’ultimo attaccante del Ravenna ad andare in gol, sia pure su rigore, adesso sarà la punta sacrificata sull’altare di un affollamento nel reparto offensivo dopo gli arrivi di Italeng e Fischnaller, che si sono aggiunti a Spini, Okaka e tra un mese, forse qualcosa di più, a Motti. Pierluca Luciani era stato l’affare più costoso e importante del mercato estivo del Ravenna e adesso passa al Campobasso in prestito, dopo sei gol in quindici partite di campionato (1 in 3 gare in Coppa) e un rendimento altalenante e quindi inferiore alle attese della società. A proposito di punte, se il rigore realizzato da Luciani a Campobasso è stata l’ultima rete in assoluto degli attaccanti del Ravenna, l’ultima su azione risale addirittura alla zampata di Okaka nel recupero contro il Pontedera, il 7 dicembre scorso. Poi, cinque partite e cinque gol, due di Solini e due di Tenkorang oltre al rigore di Luciani, a conferma di un problema offensivo ristretto però alle punte, visto che nel girone B il Ravenna ha il secondo migliore attacco dietro l’Arezzo (36 reti), il secondo in casa (19) come l’Arezzo ma dietro l’Ascoli e il secondo anche in trasferta (17) alle spalle della capolista. All’appello, quindi, per riprendere consistenza e continuità nei risultati mancano soprattutto le reti degli attaccanti ed in questo senso, una volta rinunciato a Luciani dopo che era partito Zagrè, che comunque era una seconda linea, si aspettano con impazienza le reti di Italeng e Fischnaller.

Dilemma Viola

A parte questo è logico che un input importante in quest’ottica può arrivare da Nicolas Viola, colpo anticipato del mercato di riparazione. Che Viola non sia rigorosamente adatto al 3-5-2 di Marchionni è appurato e anche quando è partito dal primo minuto, virando sul 3-4-2-1, gli esiti non sono stati buoni. A Perugia, venerdì scorso, l’ingresso di Viola era pianificato prima della metà della ripresa per cercare la vittoria, ma l’espulsione di Scaringi ha scompaginato i piani di Marchionni e alla fine il pareggio assai rischioso è stato bene accetto da società e squadra che all’inizio speravano nei tre punti. Tuttavia, pensare a Viola come un semplice cambio per vincere la gara oppure recuperarla è limitativo e la tifoseria giallorossa mugugna decisamente per il mancato impiego.

Mercato in volata

Si aspetta oggi l’ultimo arrivo in casa giallorossa. Quasi certamente sarà un centrocampista, da valutare se quinto a sinistra oppure centrale, più difficile si tratti di un difensore, soprattutto se Donati si dimostrerà recuperato.