Mercato Ravenna: in mediana spunta il nome di Varone

A una settimana dalla fine del mercato di gennaio c’è grande fermento soprattutto tra i procuratori, molti dei quali fanno circolare voci sui loro assistiti a proposito di interessi, reali o solo presunti. Il Ravenna ha già fatto molto con Italeng e Fischnaller, arrivati un mese dopo Viola, e secondo i piani iniziali della società all’appello dovrebbe mancare solo un esterno. Uno dei tanti nomi considerati è Varone, in uscita dalla Salernitana e proposto dal procuratore ma anche centrocampista centrale, ruolo piuttosto coperto in rosa. Non risulta invece nella lista giallorossa Palmieri, che sta lasciando il Trapani come fece Fischnaller la settimana scorsa. Le valutazioni del caso sono in corso, a giorni potrebbero esserci novità per l’ultimo tassello che manca nello scacchiere di Marchionni.

