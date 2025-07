Continua a lavorare sul mercato il Ravenna del diesse Davide Mandorlini, in particolare si registrano al momento un affare in dirittura di arrivo, un secondo vicino e un terzo in fase di sondaggio.

Tenkorang nel mezzo

A Ravenna arriverà probabilmente con la formula di prestito dalla Cremonese, Joshua Tenkorang. Centrocampista classe 2002, nato a Novara da genitori ghanesi, Tenkorang è un centrale di centrocampo di grandi doti atletiche e dal buon tiro che ama anche giocare tra le linee, vicino alle punte. Dopo il settore giovanile tra Pro Vercelli e Arminia Bielefeld è stato acquistato dalla Cremonese e prestato poi in serie C all’Entella, poi al Lecco in B e ancora in C a Foggia e Lumezzane. Nelle ultime 4 stagioni Tenkorang ha collezionato 6 presenze in B e 72 in C con 10 gol.

Punte in movimento