Mercato Ravenna, in arrivo il sì di Casiraghi, Parigi, che telenovela

Sono ore decisive per l’arrivo di Daniele Casiraghi al Ravenna. Il club giallorosso dovrebbe riuscire a definire l’operazione con il Sudtirol (che prevede che Matteo Rossetti faccia il tragitto inverso) in giornata, in modo da poterlo avere a disposizione già sabato nel debutto interno contro il Latina (che sarà privo dello squalificato Basti). Casiraghi, su cui hanno provato in questi giorni a fiondarsi anche Livorno e Brescia, firmerà un biennale con opzione fino al 2029 in caso di promozione in B.

Telenovela Parigi

Assomiglia invece sempre più ad una telenovela sudamericana la partenza da Latina di Giacomo Parigi. Da Pescara continuano ad arrivare voci di un trasferimento da chiudere non appena i biancazzurri avranno ceduto Di Nardo alla Juve Stabia, di contro il procuratore di Parigi anche ieri ha dichiarato che il giocatore è ancora del Latina e, infine, voci ravennati danno da giorni l’attaccante destinato al Ravenna. I giorni passano e Parigi, che finora si è sempre allenato a parte a Latina, molto difficilmente giocherebbe sabato contro i laziali, restano quindi alte le possibilità di vedere l’affare chiuso nelle prossime 48 ore.

Ammenda pesante

Ammenda di 700 euro al Ravenna dopo la partita di lunedì sera a Reggio Emilia. Club sanzionato in quanto i tifosi giallorossi hanno “lanciato al 1° minuto un petardo e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze, e danneggiato un seggiolino posto nel settore loro riservato”.