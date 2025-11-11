Mercato Ravenna, il sogno Viola continua. Braida: “Restiamo umili”

Il primo posto in classifica dopo 13 giornate, quando il campionato è solo a un terzo del cammino, fa oggettivamente molto piacere. Soprattutto perché il Ravenna è una formazione neopromossa. Però nessuno all’interno del club giallorosso, almeno per quanto riguarda staff societario e di rimbalzo i giocatori, si monta la testa. E’ significativo che la società, oltre ai tanti sforzi già compiuti, punti a rinforzarsi ulteriormente e si sia di nuovo affacciata sul mercato, sondando Nicolas Viola, trentaseienne centrocampista di qualità, svincolato, con 111 presenze e 15 gol in Serie A e con 277 presenze e 38 reti tra Serie B e play-off cadetti. Su Viola ci sono anche almeno un paio di squadre di Serie B e l’ex giocatore di Reggina e Cagliari sta prendendo tempo nella speranza di poter fare un ultimo ballo in Serie A. Intanto, come ha “suggerito” il direttore sportivo Mandorlini, la priorità è quella di recuperare bene Motti e di inserire di nuovo Corsinelli e Di Marco.