Mercato Ravenna: il portiere Enrico De Gori firma con i giallorossi

Un’altra pedina nel mercato invernale del Ravenna, che inserisce in rosa il portiere classe 2001 ex Forlì Enrico De Gori. “La società Ravenna FC 1913 - si legge nella nota del club - ha il piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento di Enrico De Gori, che si unirà alla squadra giallorossa fino al termine della stagione. Nato a Cesena nel 2001, De Gori è un portiere che nonostante la giovane età ha già alle spalle 4 stagioni in serie D, dimostrando il proprio valore tra i pali del Forlì e conquistando un’esperienza che sarà sicuramente di supporto al gruppo giallorosso. Enrico è reduce da una stagione da titolare al Medicina Fossatone e già da qualche settimana si sta allenando con i compagni a Glorie ed è quindi già a disposizione di mister Marchionni”.