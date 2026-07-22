Mercato Ravenna, Fischnaller non si muove

Altro giro, altro rinvio. Il passaggio da Vivaticket a Ticketone ha probabilmente creato qualche difficoltà di gestione al Ravenna, che anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, ha posticipato la presentazione della campagna abbonamenti. Che (forse) avverrà oggi.

I tormentoni estivi sono però altri e fanno parte del gioco del mercato. Per quanto riguarda il Ravenna ce n’è uno che ogni giorno viene alimentato dalla stampa marchigiana, sponda Sambenedettese, e riguarda Manuel Fischnaller. Il club rossoblù vuole il centravanti altoatesino e secondo i quotidiani marchigiani Fischnaller avrebbe già l’accordo con la Samb. Ma può una società ambiziosa che punta molto in alto come il Ravenna pensare di far partire il capocannoniere della Serie C che, in questo momento, è tra l’altro unico attaccante della rosa in grado di segnare con continuità?

Risposta sulla carta molto scontata ma a scanso di equivoci è meglio che arrivi direttamente dal club: «Fischnaller è un giocatore del Ravenna e non abbiamo mai pensato di metterlo sul mercato - giura il diesse Davide Mandorlini - questo per noi chiude l’eventuale questione. Confermo anche che la società è attiva e vigile sul mercato, sono già arrivati 5 giocatori e ne arriveranno ancora, direi uno per reparto. Contestualmente ci saranno anche partenze sulle quali stiamo lavorando: per il ritiro dovrebbero partire 25 o 26 giocatori di movimento e 4 portieri».

Flash su Viola, che pare interessi al Bari: «È un giocatore importante, si trova qui con noi e al momento non ci sono movimenti».

Aspettando il ritiro di Acquapartita (da domenica a giovedì 6), sabato è prevista la prima amichevole, con il Ravenna che allo stadio Todoli di Cervia affronterà alle ore 18 il K-Sport Montecchio, neopromosso in Serie D.

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