Mercato Ravenna, è Jonathan Italeng il colpo per l’attacco

Jonathan Italeng è il colpo per l’attacco del Ravenna. La punta classe 2001 ha terminato la sua esperienza in B al Sudtirol (7 presenze e 132 minuti in campo): in mattinata è tornata all’Atalanta e alle 19 ha firmato con il club giallorosso. Tesseramento subito effettuato: probabile che domani sia già in panchina contro il Forlì.

Nato il 18 gennaio 2001 a Yaoundé (Camerun), è entrato a far parte del settore giovanile del Chievo Verona nel febbraio 2019, all’età di 18 anni. All’inizio della stagione 2019-2020 si è trasferito all’Atalanta per essere inserito nella rosa della formazione Primavera-1. Nel corso della prima stagione a Bergamo, ha conquistato lo scudetto Primavera e la Supercoppa di categoria, esordendo anche nella Youth League. La stagione successiva ha realizzato 9 reti in 26 presenze con la Primavera della Dea. Il passaggio al professionismo è arrivato nella stagione 2021-2022.

Nella prima stagione tra i “grandi”, Italeng ha giocato in Serie C vestendo le casacche di Taranto e Lecco. Nella stagione 2022-2023 ha giocato in prestito all’Aquila Montevarchi, in C, collezionando 26 presenze in campionato, con 6 reti. Ha iniziato la stagione seguente con la formazione Under 23 dell’Atalanta, militante nel campionato di C, inanellando 16 presenze con tre gol nella prima parte del campionato. Nel girone di ritorno ha vestito la maglia del Trento, a cui è stato girato in prestito, segnando due reti in 17 partite.

Nella scorsa stagione 2024-2025 ha militato - in prestito - nel Pontedera, sempre in C. Con il club toscano ha disputato 34 partite ufficiali, mettendo a segno 12 gol in campionato e 2 nella Coppa di Serie C.