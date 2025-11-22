Mercato Ravenna: è fatta per Viola

La società non ha come previsto affrettato le sue mosse nell’avvicinamento ad una partita importante e non semplice come quella odierna, quindi dopo aver raggiunto nella mattinata di ieri l’intesa economica e incassato l’assenso del forte centrocampista già in luce in Serie A, firma e annuncio sono stati rinviati alla prossima settimana. A quel punto Nicolas Viola, 36 anni, svincolato dal 30 giugno scorso dal Cagliari, sarà ufficialmente il primo rinforzo nel mercato di “riparazione” del Ravenna.

Probabilmente verrà contemporaneamente liberato anche un posto nella rosa attuale, ma ogni decisione, al contrario dell’ingaggio di Viola, è stata rimandata.

Con l’arrivo di Viola il Ravenna avrà maggiore fantasia nella manovra di una squadra molto strutturata fisicamente e che con il suo innesto aumenterà la qualità di manovra, la personalità e la pericolosità sulle palle inattive. Calabrese classe 1989, Viola ha mosso i primi passi nella Reggina, iniziando poi una lunga carriera che gli ha visto vestire le maglie di Palermo, Ternana, Novara, Benevento, di nuovo Reggina e infine Cagliari nella passata stagione di Serie A. Dopo 111 presenze e 15 gol in A e 264 partite con 38 reti in B per Viola quella di Ravenna sarà la prima esperienza in serie in terza serie