Mercato Ravenna, E’ fatta per il portiere Poluzzi e per il jolly difensivo Bani: arrivano a titolo definitivo

Il Ravenna ha messo a segno un doppio colpo dalla Serie B: come già anticipato nel pomeriggio, i giallorossi sono riusciti ad acquisire il jolly difensivo Cristiano Bani dal Mantova e il portiere Giacomo Poluzzi dal Sudtirol. Contratto fino al 30 giugno 2028 per Bani e fino al 30 giugno 2027 per Poluzzi. Due ottimi innesti che potrebbero non essere gli ultimi, perché in quest’ultima ora il Ravenna sta lavorando ad un ulteriore arrivo. In uscita, invece, il portiere Daniele Borra è andato al Sudtirol mentre il centravanti Pierluca Luciani potrebbe non andare più al Campobasso in quanto avrebbe ricevuto una proposta più allettante. Alle 20 il gong e le ultime novità.