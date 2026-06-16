Mercato Ravenna, c’è un attacco da rifondare per sognare la B

Con i meeting societari che si sono susseguiti la settimana scorsa il mercato del Ravenna si appresta ad entrare in azione a breve termine. Gli incontri, avvenuti sia in presenza che in video conferenza, hanno visto la partecipazione del presidente Ignazio Cipriani, del tecnico Andrea Mandorlini, di Ariedo Braida, Davide Mandorlini e della Black Duck, rappresentata Mattia Baldassarre, amministratore delegato giallorosso, e da Maurizio Attisani, che ha sostituito Olivieri nell’area tecnica e che si occuperà di sviluppare il sistema di “calciomercato” fatto in base agli algoritmi. Dopo che oggi il Ravenna avrà ottenuto dalla Figc il via libera per l’iscrizione, saranno stabilite le priorità: si procederà in prima battuta a sfoltire la rosa della passata stagione per poi rimpinguarla con una serie di giocatori che sono già stati individuati.

Sono tanti i giallorossi sul mercato, oltre a quelli non confermati con carta bianca per accasarsi: non solo Okaka ma anche Viola è in partenza, mentre sono valutati Bianconi e Solini. Difficile che venga prolungato il contratto a Matteo Mandorlini mentre della vecchia guardia dovrebbe restare il solo Donati. In uscita, il Carpi, club in cui si è accasato l’ex direttore tecnico giallorosso Olivieri, potrebbe fare spesa dal Ravenna: interessano tre giocatori ancora sotto contratto come Rrapaj, Zagrè e Motti. Trattative in corso. Davanti le sole certezze sono rappresentata da Fischnaller e da Luciani (che torna dal prestito alla Torres e ha altri due anni di contratto). Oltre a Motti e Zagrè in uscita e ad Okaka svincolato c’è un Italeng che torna all’Atalanta. I movimenti in entrata stanno andando verso elementi offensivi da 4-3-3 come l’ambito Schimmenti, sul quale però c’è anche il Benevento di Serie B, mentre Bertoli dell’Ospitaletto, che piaceva, ha firmato con la Pro Vercelli. Ma ad un anno di distanza si riapre anche la strada che porta a Giacomo Venturi, miglior portiere della Serie C appena promosso con l’Arezzo e in uscita in quanto i toscani vogliono puntare su un numero 1 giovane. L’accoppiata Poluzzi-Venturi darebbe grande sicurezza a tutta la squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA