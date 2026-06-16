Mercato Ravenna, c’è un attacco da rifondare per sognare la B

Con i meeting societari che si sono susseguiti la settimana scorsa il mercato del Ravenna si appresta ad entrare in azione a breve termine. Gli incontri, avvenuti sia in presenza che in video conferenza, hanno visto la partecipazione del presidente Ignazio Cipriani, del tecnico Andrea Mandorlini, di Ariedo Braida, Davide Mandorlini e della Black Duck, rappresentata Mattia Baldassarre, amministratore delegato giallorosso, e da Maurizio Attisani, che ha sostituito Olivieri nell’area tecnica e che si occuperà di sviluppare il sistema di “calciomercato” fatto in base agli algoritmi. Dopo che oggi il Ravenna avrà ottenuto dalla Figc il via libera per l’iscrizione, saranno stabilite le priorità: si procederà in prima battuta a sfoltire la rosa della passata stagione per poi rimpinguarla con una serie di giocatori che sono già stati individuati.