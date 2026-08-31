Mercato Ravenna, c’è fiducia per Casiraghi

Archiviata la vittoria all’esordio casalingo, sullo sfondo del Ravenna c’è già la gara del secondo turno di Coppa Italia di Serie C, domani alle 21 al Benelli contro il Forlì.

Turnover

Certamente ci sarà turn-over, ma non esagerato alla luce delle assenze di Donati e Vinicius e della partenza di Rossetti, che ieri ha salutato gli ormai ex compagni e raggiungerà Marchionni alla Reggina. Ieri mattina, chi ha giocato sabato ha lavorato solo in scarico, oggi spazio nuovamente ai ranghi completi, a parte gli infortunati. É tutto da costruire l’undici titolare di domani, anche se è ormai scontato che in difesa ci saranno Solini e soprattutto Esposito, il quale finirà di scontare la squalifica domenica prossima (previsto esodo giallorosso) a Pescara. Probabili anche Maggio e Spini, da vedere il centrocampo e la punta centrale in un possibile 4-3-3.

Modulo in divenire

Il boom immediato di Rabbi non ha fatto altro che aumentare la convinzione che il modulo che più convince Mandorlini sia il 4-3-1-2, che in effetti sembra il più adatto possibile. Così facendo, però, gli esterni del 4-3-3 iniziale che possono fare il trequartista (Maggio, Orellana, Spini) sono in esubero, anche perché nel ruolo ci sono già Viola ed eventualmente, come nella ripresa con il Latina, anche Tenkorang. Tutti e tre potrebbero anche fare la seconda punta, però visto che arriverà un altro attaccante anche in quel settore il cerchio si stringe. Non va quindi esclusa a priori una partenza last minute. A brevissimo eventualmente, visti i tempi ristretti.

Mercato in dirittura

Il mercato chiuderà domani ed al mosaico giallorosso mancano sempre due tasselli. Già oggi si dovrebbe sapere se la seconda telenovela stagionale, quella legata a Daniele Casiraghi, mezzala offensiva del Sudtirol, andrà a buon fine come tutto lascia pensare. Ieri al Ravenna è stato affiancato Zuccon, in uscita dall’Atalanta Under 23, ma la voce non ha trovato riscontri. A differenza di quella con Parigi protagonista, perché dopo aver trovato un accordo di massima il Ravenna ha abbandonato il tavolo dopo i continui rilanci del Pescara. Tra le alternative vere non c’è mai stato Mensah, che ieri è andato al Cittadella.

Prezzi di Coppa