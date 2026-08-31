Mercato Ravenna, c’è fiducia per Casiraghi

Il mercato chiuderà domani ed al mosaico giallorosso mancano sempre due tasselli. Già oggi si dovrebbe sapere se la seconda telenovela stagionale, quella legata a Daniele Casiraghi, mezzala offensiva del Sudtirol, andrà a buon fine come tutto lascia pensare. Ieri al Ravenna è stato affiancato Zuccon, in uscita dall’Atalanta Under 23, ma la voce non ha trovato riscontri. A differenza di quella con Parigi protagonista, perché dopo aver trovato un accordo di massima il Ravenna ha abbandonato il tavolo dopo i continui rilanci del Pescara. Tra le alternative vere non c’è mai stato Mensah, che ieri è andato al Cittadella.